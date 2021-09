Milan, subito problemi per Bakayoko: l'ex azzurro sarà fermo quasi un mese

Olivier Giroud torna a disposizione di Stefano Pioli, ma il tecnico del Milan perde Tiémoué Bakayoko. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport il centrocampista, entrato e uscito in Milan-Lazio nello spazio di una dozzina di minuti, dovrà stare fuori per circa tre settimana a causa di un problema alla gamba. Oggi gli esami strumentali daranno un responso più chiaro.