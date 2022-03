Mourinho schianta Sarri: la Roma vince 3-0 il Derby e sorpassa in classifica la Lazio

Il Derby della Capitale viene deciso nel primo tempo: grazie ad uno straordinario approccio la Roma regola la Lazio con il risultato di 3-0 maturato già all'intervallo.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Derby della Capitale viene deciso nel primo tempo: grazie ad uno straordinario approccio la Roma regola la Lazio con il risultato di 3-0 maturato già all'intervallo. Alla prima occasione utile la Roma passa in vantaggio: se la traversa ferma una possibile prodezza di Pellegrini direttamente da calcio d’angolo, è invece lesto Abraham a correggere in rete e sbloccare la contesa dopo appena 56 secondi. A metà frazione il raddoppio: ci pensa ancora Abraham, sempre più frontman dei suoi oltre che autore della perfetta zampata volante sul cross teso di Karsdorp. Proseguono le offensive della Roma, vicina al terzo gol con la matricola Zalewski e poi con Pellegrini. Quelle del capitano sono prove generali: al 40’ estrae dal cilindro un vero e proprio gioiello, una punizione che si insacca all’incrocio e vale il 3-0.

Nella ripresa inevitabile vedere una Lazio diversa da quella moscia e ripetutamente trafitta del primo tempo. I biancocelesti trovano maggior predominio territoriale e nel possesso, non riuscendo però a far male per lunghi tratti alla difesa di casa, ben schierata e supportata anche dal lavoro dei centrocampisti. Gli ultimi minuti diventano quindi giusto occasione perché la grande festa romanista prenda forma.