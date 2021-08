Niente accordo sull'ingaggio, la Juve comunica a Pjanic che il suo mercato è chiuso

La Juventus ha comunicato a Miralem Pjanic e al suo entourage che il mercato in entrata è chiuso. Salvo nuovi colpi di scena in questo ultimo giorno di trattative, il centrocampista bosniaco non vedrà dunque consumarsi il suo ritorno in maglia bianconera.

Nonostante vari tentativi e numerosi summit tra le parti, per ultimo quello di oggi alle 12 , la Vecchia Signora non ha trovato un accordo col Barcellona (e con l'agente del calciatore) per la suddivisione dell'ingaggio da 8,5 milioni di euro. A riportarlo è Tuttomercatoweb.