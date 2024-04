Popovic, 0' col Monza e Palladino: "Veniva da inattività, meglio in Primavera..."

Prima della gara contro l'Atalanta, l'allenatore del Monza, Raffaele Palladino, ha parlato anche di Popovic

© foto di www.imagephotoagency.it

Prima della gara contro l'Atalanta, l'allenatore del Monza, Raffaele Palladino, ha parlato anche di Popovic, talentino serbo del Napoli girato in prestito a gennaio al Monza ma che non ha mai debuttato in prima squadra.

"Come sta Popovic? Non so se il calciatore resterà anche nella prossima stagione, questo lo deciderà la società. Fisicamente veniva da un periodo di inattività e abbiamo preferito aggregarlo alla Primavera dove sta cercando di trovare il suo spazio”.