Riparte la Serie A, Lotito: "Non è la vittoria di Lotito ma quella di tutto il calcio italiano"

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, commenta così all'Adnkronos la decisione del ministro dello sport Vincenzo Spadafora di far ripartire la Serie A il prossimo 20 giugno: "Non è la vittoria di Lotito ma quella di tutto il calcio italiano. Sono sicuro che con questa ripartenza il nostro calcio saprà mantenere quell'elevato standard di qualità che gli è riconosciuto in tutto il mondo. Quello italiano è uno dei campionati più importanti".