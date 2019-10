Roma, l'emergenza a centrocampo continua: anche col Napoli Mancini adattato

Per la Roma l'esperimento sin qui felicissimo di Gianluca Mancini a centrocampo troverà continuità almeno per un altro mese. La certezza è arrivata ieri quando Amadou Diawara e Lorenzo Pellegrini si sono sottoposti a visite per controllare a che punto fosse la guarigione dai rispettivi infortuni. Visite positive ma nessuno dei due rientrerà prima della sosta di metà novembre. Tradotto: per entrambi la speranza più ottimistica è di averli in campo a Brescia, il 24 novembre. Lo riporta Repubblica. I due, dunque, salteranno sicuramente il Napoli sabato.