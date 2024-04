Roma, la Champions ora si complica: tanti scontri diretti per De Rossi

La sconfitta di ieri ha certamente complicato i piani in casa Roma.

La sconfitta di ieri ha certamente complicato i piani in casa Roma. La squadra di Daniele De Rossi è incappata in uno scivolone casalingo venendo bloccata dai rossoblu di Thiago Motta, sempre più lanciati verso la conquista di un posto nella prossima Champions League. Un passo falso che arriva tre giorni dopo la grande notte di Europa League contro il Milan e la semifinale della competizione internazionale conquistata. Adesso però servirà ripartire con la solita determinazione mostrata con il nuovo tecnico perché la strada verso il quinto posto è lastricata di insidie con un calendario che, analizzato gara per gara, non è dei più semplici. Anzi.

Subito Udine, poi Napoli e Juve

Il primo impegno sarà in casa dell'Udinese nel contestato recupero di dopodomani. In terra friulana la squadra della Capitale dovrà giocare gli ultimi 20 minuti del match sospeso per il malore capitato a N'Dicka. Si partirà dal punteggio di 1-1. Dopo la gara di Udine, la Roma sarà chiamata da un'altra trasferta sul campo del Napoli per poi tornare all'Olimpico contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Nel mezzo però ci sarà all'andata della semifinale europea contro il Bayer Leverkusen.

Si chiuderà in casa contro il Milan

Dopo il ritorno di Europa League alla BayArena un'altra trasferta attenderà la Roma. Un nuovo scontro diretto questa volta al Gewiss Stadium contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini per poi chiudere in casa contro il Genoa di Gilardino, a Empoli contro gli azzurri di Nicola e in casa contro il Milan.

