Roma, sarà un mercato low cost: "Ascoltiamo Mourinho ma guardando il Fair Play Finanziario"

TuttoNapoli.net Il general manager della Roma, Tiago Pinto, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro dei giallorossi in Giappone, partendo dai diritti in Qatar, tema centrale negli ultimi giorni: “Viviamo in un mondo libero e penso che tante persone hanno combattuto prima di noi per renderci liberi in tutti i Paesi, quindi questa è una cosa importante e un valore che dobbiamo proteggere. L'altra cosa è che per me il calcio è più di uno sport, il calcio ha un impatto sociale e dobbiamo sapere come usarlo con il messaggio giusto”.