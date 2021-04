Roma-Torino, le formazioni ufficiali: riposano Mkhitaryan e Dzeko

Sono ufficiali le formazioni del match delle 18 di Serie A tra Torino e Roma. Fonseca pensa all'Europa League e fa riposare: Mancini, Mkhitaryan e Dzeko. Cristante guida la difesa dal centro, seconda consecutiva da titolare in campionato per il giovane Reynolds. Davanti dunque solo spagnoli: Mayoral prima punta con Pedro e Perez dietro di lui. Nicola invece ripropone Verdi nell'undici iniziale per ispirare il tandem di punte pesanti Belotti-Sanabria. Sulle fasce Vojvoda e Ansaldi, cerniera centrale affidata a Lukic e Mandragora.

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda, Lukic, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti. Allenatore: Davide Nicola.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Cristante, Fazio; Reynolds, Villar, Veretout, Peres; Perez, Pedro; Mayoral. Allenatore: Paulo Fonseca.