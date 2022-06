Rottura Sabatini-Iervolino, da Salerno: “Tra i motivi le commissioni e il sogno Cavani”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Luca Esposito, direttore della testata giornalistica "Tutto Salernitana”.



A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Luca Esposito, direttore della testata giornalistica "Tutto Salernitana”.

La Salernitana ha finito il campionato con la permanenza in Serie A, ma si è verificata la separazione tra la società e il ds Sabatini: cosa è successo in casa granata? "È stata una settimana intensa per il club granata, nella quale la Salernitana si è ritrovata senza direttore sportivo. È una questione ancora irrisolta all'interno del tifo, si è registrata una spaccatura con il ds Sabatini, uomo di grande esperienza. Il motivo della disputa è stata la decisione di Iervolino di non commissionare un milione di euro e non accontentare i tre procuratori, due stranieri ed un intermediario italiano, di Mamadou Coulibaly. Ci sono alcuni agenti i quali percepiscono eccessive somme denaro, forse anche più di alcuni calciatori. A questo punto Sabatini si è tirato indietro per la differenza di visione con Iervolino.

Quest'ultimo, inoltre, ha espresso il suo sogno di ingaggiare Cavani, ma il ds ha preferito non illudere la piazza ed ha chiarito che avrebbe dovuto dimezzare gli stipendi di altri giocatori, con l'obiettivo di trovare poi un equilibrio. I primi attriti sono emersi già quando ci fu la sconfitta con il Torino in casa, in quel momento il rapporto tra il patron e Sabatini ha cominciato ad incrinarsi; c'è stato poi il caso agenti e la volontà di Iervolino di voler ingaggiare Cavani, ma anche la rivoluzione ambita dal presidente all'interno del mondo calcistico è stata motivo di scontro. Il ds ha chiarito di non aver il vigore necessario per fronteggiare questo cambiamento. Anche alcuni problemi legati al caso Djuric hanno creato degli screzi. Tanti aspetti, tanti punti, i quali hanno condotto al divorzio definitivo del progetto avviato. Ma mister Nicola resterà comunque a Salerno e sarà l'allenatore della squadra anche il prossimo anno".