Salernitana, Maksimovic resta nel mirino: Sabatini al lavoro per convincerlo

Nikola Maksimovic è uno degli obiettivi per la difesa della Salernitana, sin dall'arrivo di Iervolino come presidente del club campano: il centrale del Genoa, che non sembra rientrare nei piani del club ligure, al momento non sarebbe molto convinto della destinazione, ma Sabatini non molla e sta lavorando per convincere l'ex Napoli ad accettare la proposta del club granata. Lo scrive Tuttomercatoweb.