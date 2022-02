Salernitana, Sabatini: "Vlahovic alla Juventus una roba ignobile e insopportabile"

Walter Sabatini, direttore sportivo della Salernitana e decano del mercato italiano, ha parlato al Corriere dello Sport.

Walter Sabatini, direttore sportivo della Salernitana e decano del mercato italiano, ha parlato al Corriere dello Sport rispondendo a una domanda sul passaggio di Vlahovic alla Juventus: "Una roba ignobile. Insopportabile. Come fai a non avere nessuna riconoscenza per la società che ha creduto in te? Lo stesso vale per Donnarumma col Milan. Qui entrano in gioco le qualità umane".