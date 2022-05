San Siro festeggia: il Milan batte l'Atalanta e vede lo scudetto

Grande spettacolo di pubblico a San Siro, per una gara che non si sblocca nel primo tempo.

Il Milan batte 2-0 l'Atalanta e inizia l'attesa per lo scudetto, che sarà rossonero se staserà l'Inter non batterà il Cagliari. Grande spettacolo di pubblico a San Siro, per una gara che non si sblocca nel primo tempo. Nella ripresa al 57' il Milan trova il vantaggio grazie a Leao: Kalulu recupera palla e lancia Messias che trova l'ex Lille. Leao brucia Koopmeiners sullo sprint e con una rasoiata batte Musso in uscita bassa. Proteste della Dea per un potenziale fallo a inizio azione, Orsato convalida dopo il silent check del VAR. Al 75' i rossoneri raddoppiano con Theo Hernandez: coast to coast impressionante del terzino francese, che dopo aver percorso quasi tutto il campo palla al piede trafiggere Musso.