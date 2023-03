Sarri: "A Napoli mi inferocì coi giocatori perché uscimmo dalla coppa, uno dei più esperti mi disse..."

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ieri in conferenza stampa dopo il derby ha parlato dell'eliminazione dalla Conference League: "Della sconfitta ne ho parlato il giorno dopo, poi non ne ho più parlato. Questa sfida per noi aveva una valenza doppia, dobbiamo andare dentro e combattere per il popolo laziale. E poi era uno scontro diretto, dunque dovevamo combattere per il nostro gruppo. È stato un bel martellamento, i ragazzi sono stati bravi a trovare la motivazione.