Sarri torna in Premier? Avrebbe già chiesto al nuovo club due pupilli da 50mln

© foto di www.imagephotoagency.it

Come scrive il quotidiano Il Messaggero, Maurizio Sarri avrebbe già rifiutato il Nottingham Forest e sarebbe finito ora nel mirino di Newcastle e West Ham. due club che a fine stagione potrebbero chiudere un ciclo e affidarsi a una nuova guida tecnica. In entrambi i casi avrebbe chiesto di poter spendere almeno 50 milioni di euro e vorrebbe due suoi ex giocatori in particolare: si tratta di Alessio Romagnoli e Mateo Guendouzi.