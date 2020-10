Sassuolo, probabile formazione per il Napoli: ecco come De Zerbi reinventerà l'attacco

Sassuolo in piena emergenza con le illustri assenze di Caputo, Djuricic e Berardi. De Zerbi intenzionato a confermare il 4-2-3-1 con Consigli tra i pali, Muldur e Kyriakopoulos sulle corsie laterali, Chiriches (o Marlon) al centro con Ferrari. In mezzo al campo Locatelli più uno tra Bourabia e Obiang. In avanti formazione rimaneggiata con Traoré, Maxime Lopez, Boga (o Defrel) alle spalle di Raspadori.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Bourabia; Traoré, Maxime Lopez, Boga; Raspadori. Allenatore: De Zerbi