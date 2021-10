Serie A, l'Atalanta passa 3-1 a Marassi. Pari tra Udinese e Verona: i finali

Sono terminati i match delle 18 validi per la decima giornata di Serie A.

SAMPDORIA-ATALANTA - A Marassi i bergamaschi s'impogoni per 3-1. L'Atalanta fa la partita ma, su una delle tante verticalizzazioni della Samp, Caputo colpisce. La Dea ribalta il risultato in pochi minuti sfruttando l'asse Zappacosta-Zapata: due assist dell'ex Chelsea per due colpi di testa vincenti del colombiano (sul primo la deviazione di Askildsen vale l'autogol per il difensore della Doria). Al 95' una perla di Ilicic che centra il sette chiude i conti.

UDINESE-HELLAS VERONA - Alla Dacia Arena termina 1-1. L'Udinese passa in vantaggio dopo 3' grazie alla rete di Success. All'83' arriva il pareggio dell'Hellas su calcio di rigore trasformato da Barak.