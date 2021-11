Serie A, Samp ko anche col Bologna. L'Udinese batte il Sassuolo 3-2: i finali

Sono terminati i match delle 15, validi per la dodicesima giornata di campionato.

SAMPDORIA-BOLOGNA- A Marassi il Bologna espugna il campo della Sampdoria per 1-2. Decisivo il gol nella ripresa di Arnautovic, dopo il vantaggio rossoblù con Svanberg e il pari di Thorsby. Profumo d'Europa per i felsinei, Doria in zona retrocessione.

UDINESE-SASSUOLO - Alla Dacia Arena gara scoppiettante vinta dai padroni di casa per 3-2. L'Udinese inizialmente passa in vantaggio grazie alla rete di Deulofeu, alla quale viene rimontata dalle marcature di Berardi e Frattesi. I bianconeri ritornano a galla nel finale di primo tempo con il gol di Molina. Nella ripresa la rete di Beto al 51' fa esultare, dopo il check al VAR, i friulani che portono a casa i tre punti.