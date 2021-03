Spezia, Italiano: "La vittoria a Napoli fu fortunata, ma è stata quella della svolta"

"Il momento più esaltante della stagione? Non ho dubbi, la vittoria contro il Milan". Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, intervistato da Il Secolo XIX parla così dei momento più importanti della stagione: "La vittoria contro i rossoneri, che erano in testa alla classifica, è stata esaltante. Una partita perfetta, la più bella da quando alleno. La vittoria sul campo del Napoli invece è stata la vittoria della svolta. Fortunata, certo, ma cercato con ostinazione. Ci siamo ritrovati in inferiorità numerica e abbiamo ribaltato il risultato. Indimenticabile".