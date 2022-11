Stoccata di Gasperini all'Atalanta: "Devo valorizzare i giovani o vincere lo Scudetto? Si chiarisca!"

TuttoNapoli.net

"Se si tiene il piede in tante scarpe non va bene". Frecciata mica male di Gian Piero Gasperini ai vertici dell'Atalanta, alla vigilia del big match con l'Inter. Tema di discussione, l'attacco, dove il tecnico ha abbondanza di punte fra Zapata, Muriel e Hojlund: "È una scelta che dovrà fare la società, ha fatto un grosso investimento su Hojlund, devi essere convinto e farli crescere allenandoli e facendoli giocare. Chiaro che se hai Zapata, se hai Muriel...questo è uno dei momenti in cui la società dovrà pensare cosa fare, se io metto il piede in tante scarpe non va bene. Bisognerà verificare il futuro degli obiettivi dell’Atalanta, se valorizzare i giovani si prenderà una direzione, se vincere uno scudetto un’altra, questa pausa servirà alla società per riflettere e dirmi quale direzione prendere e io lo farò".

Che cosa intende? "Non si va a tentativi, è evidente che non c'è un giocatore fisso. Zapata e Muriel si sono fatti male, poi se c'è un giovane su cui è stato fatto un grande investimento c'è anche lui da far giocare. Ma non vale solo in quel ruolo, vale in altri ruoli. Quando prendi un giocatore giovane lo devi far giocare, se l'obiettivo è la classifica devi prendere altri giocatori. L'Atalanta deve avere chiaro qual è l'obiettivo, poi lo comunicherà al proprio allenatore. Voi siete messi lì per andare a cavalcare determinate situazioni, come il fatto di chi gioca o chi non gioca. Questo a Bergamo non c'è mai stato, questa roba sta roba sta alimentando certe situazioni. Ma sai cosa conta alla fine? Il risultato. Ma quale? 27 punti sono pochi o tanti? Li abbiamo ottenuti in un momento con tanta gente che era rimasta fuori per infortunio: devi creare un obiettivo. Vuoi vincere la Champions? È bella dura, ma uno si mette lì e ci prova. Altrimenti si prendono altre strade".