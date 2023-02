Torino più lucido, l'Udinese perde di misura e si fa superare in classifica

Allo Stadio Olimpico Grande Torino, la squadra di Juric batte 1-0 l'Udinese di Sottil

Parte subito meglio la formazione di mister Juric, che cerca fin da subito fortuna - senza esito - con un tentativo aereo di Schuurs all'8', con una botta da fuori di Vojvoda al 23' e subito dopo con un colpo di testa di Buongiorno di poco a lato. Nessuna palla gol clamorosa, dinanzi a un'Udinese ben messa in campo e sempre pronta a ripartire in contropiede, almeno fino agli ultimi dieci minuti prima dell'intervallo. È proprio in questo frangente che si accende il match winner Yanno Karamoh, bravo prima a impegnare Silvestri su invito in profondità di Miranchuk e poi nel coordinarsi su cross di Ola Aina per una rovesciata sempre respinta dal portiere bianconero. Due assaggi di quello che sarà, all'inizio della ripresa, il gol del vantaggio granata.

Passano infatti appena cinque minuti prima che, 708 giorni dopo il suo ultimo gol in Serie A, l'ex Parma e Inter non trovi il suo secondo gol consecutivo col Torino. Dopo aver segnato alla Fiorentina in Coppa, Karamoh porta avanti i suoi contro l'Udinese sbucando a due passi dalla porta sugli sviluppi di un traversone dalla destra del solito Ola Aina. 1-0 a favore dei padroni di casa, convalidato grazie all'ausilio del VAR. Lo stesso Karamoh deve uscire poco dopo per un problema al naso, lasciando spazio a Vlasic. Sul fronte opposto, la reazione dei friulani non arriva neanche col debutto in Serie A di Florian Thauvin al minuto 72. I minuti di gioco scorrono via veloci, fra la consueta girandola dei cambi e un tentativo del neo-entrato Vlasic su passaggio di Miranchuk che non trova però lo specchio della porta. È la vittoria di Karamoh e di Juric, che gli ha dato fiducia e ha avuto indietro tre punti che gli consentono di scavalcare in classifica proprio Sottil prendendosi il settimo posto in classifica.