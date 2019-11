Tre partite alle 15: tutte le formazioni ufficiali delle sfide

Diramate le formazioni ufficiali di Roma-Brescia. I giallorossi scenderanno in campo con Florenzi in difesa. Panchina per Mkhitaryan, appena recuperato, mentre Veretout e Diawara giocheranno a centrocampo. Nel Brescia, Torregrossa e Donnarumma andranno a comporre il tandem offensivo, nel 4-3-1-2 disegnato per affrontare la squadra di Fonseca:

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Ndoj; Romulo; Torregrossa, Donnarumma.

Diramate le formazioni ufficiali di Sassuolo-Lazio. De Zerbi si affida al tridente Djuricic, Caputo, Boga, assente Berardi. I biancocelesti devono far fronte allo stop dell'ultim'ora di Stefan Radu che ha risolto i problemi fisici ma è stato colto da influenza. Al suo posto gioca Luiz Felipe, dato inizialmente in panchina, con Patric a destra e l'ex di turno Acerbi a completare il reparto:

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Peluso; Duncan, Magnanelli, Locatelli; Djuricic, Caputo, Boga.



Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

Queste le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Fiorentina, sfida di campionato in programma alle ore 15:00. Juric sceglie l'ex viola Di Carmine in attacco, supportato alle spalle da Salcedo e Verre. Nella Fiorentina non c'è Chiesa: il talento viola partirà dalla panchina. Davanti torna Ribery, al suo fianco il giovane Vlahovic.:

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Bocchetti; Faraoni, Amrabat, Pessina, Lazovic, Verre, Salcedo; Di Carmine.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Benassi, Badelj, Cristoforo, Dalbert; Vlahovic, Ribery.