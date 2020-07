UFFICIALE - Genoa, si ferma Romero: non ci sarà contro il Napoli

Domani torna in campo il Napoli, chiamato al Luigi Ferraris per la sfida contro il Genoa. Il club ligure ha pubblicato un comunicato attraverso il sito ufficiale dove ha confermato quella che sarà l'assenza di Romero per la sfida contro gli azzurri: "Sostituito con Adama Soumaoro nella ripresa di Udinese-Genoa, il centrale rossoblù Cristian Romero ieri sera è stato sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato un problema muscolare all’adduttore sinistro. Il difensore genoano non sarà dunque convocato per la gara di domani contro il Napoli, ma verrà recuperato nei prossimi giorni".