UFFICIALE - Giudice Sportivo, un solo turno a Nico Gonzalez: ci sarà in Fiorentina-Napoli

Un turno di squalifica per l'attaccante della Fiorentina Nico Gonzalez, espulso nel corso del match contro l'Inter, che dunque contro il Napoli ci sarà. Un turno anche per l'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, espulso sul finire del match contro il Genoa per il rigore concesso alla squadra di Ballardini. "Ha contestato con veemenza una decisione arbitrale", si legge.