UFFICIALE - Juventus, Morata non convocato: infortunio alla coscia

Alvaro Morata, attaccante della Juventus, staserà non ci sarà nella sfida contro l'Udinese all'Allianz Stadium, nella prima gara del 2021. Lo spagnolo ha avvertito un problema muscolare alla coscia, che lo ha costretto a dare forfait. Questo il comunicato del club bianconero: "Alvaro Morata non fa parte della lista dei convocati per la partita di questa sera a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra avvertito durante l’allenamento di ieri".