Un brutto Milan fa un altro pari: a San Siro finisce 1-1 con l'Udinese

Altro pareggio per il Milan, che a San Siro non va oltre l'1-1 con l'Udinese nell'anticipo della 27ª giornata di Serie A. Sblocca il match la rete di Leao al 29', che cross morbido di Tonali ha la meglio in area di Becao e infila Silvestri. Proteste udinesi per una spinta del portoghese sul difensore bianconero. Pareggio dell'Udinese al 66' con Isaac Success, entrato da qualche secondo al posto di Beto. Azione concitata che parte da una rimessa di Nahuen Pérez e viene finalizzata dal nigeriano che sfrutta uno splendido assist in rovesciata da Pereyra e vince il duello con Romagnoli.