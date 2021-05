Vince la prudenza, Cagliari e Fiorentina non si fanno del male: finisce 0-0

Termina 0-0 Cagliari-Fiorentina, sfida salvezza valida per la 36ª giornata di campionato. Ad iniziare maglio il match sono i padroni di casa che ci mettono meno di 2’ per arrivare in area con Joao Pedro che crossa dalla sinistra di controbalzo per la testa di Pavoletti che manda alto. Al 12’ e al 18' arrivano, invece, due occasioni per gli uomini di Iachini con Caceres e Kouame. Le emozioni finiscono qui, Cagliari e Fiorentina non si vogliono fare del male e per tutto il match non affondano, confidando nella sconfitta del Benevento a Bergamo contro l'Atalanta.