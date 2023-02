Braglia sicuro: "Se c'è una squadra che può vincere la Champions, quella è il Napoli"

Troppe critiche per l'Inter?

"Un allenatore può anche essere criticato. Si criticano i giocatori, perché non farlo nei confronti di un tecnico? Le critiche si possono fare, non vedo alcun problema. Sento però sempre dei commenti che tendono a sviare le colpe. Per me Inzaghi, con la squadra che ha, poteva fare qualcosa di più".

Inter può sorprendere in Champions?

"Se c'è una squadra che può vincere anche la Champions è il Napoli. Dal punto di vista tecnico, l'entusiamo che ha e il valore della rosa, può puntarci. Anche la Champions per il Napoli può essere qualcosa di prestigioso e sappiamo quanto conti per un giocatore giocare in Europa. Anche l'Inter ha le carte in regola, ma se è la stessa del campionato non può andare molto avanti, mentre il Napoli sì".