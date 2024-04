De Maggio: "Osimhen andrà al PSG! Italiano? Ha dato lezioni di calcio anche a Spalletti..."

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi: “Italiano è venuto a Napoli ed ha dato lezioni di calcio a Garcia, ma poi battè anche il Napoli di Spalletti. E’ uno che fa ruotare la rosa e punta sui giovani. Conte? De Laurentiis lo corteggia e gli darebbe dei parametri dal punto di vista del monte ingaggi.

La prima mission è avere un centravanti nuovo, la seconda è sostituire Kim. Se Conte volesse Kulusevski al posto di Politano il Napoli potrebbe accontentarlo. Osimhen? Per me andrà al PSG e mi dicono che il Barcellona voglia prendere Kvaratskhelia e mi auguro non accada”.