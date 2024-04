Del Genio: "Aurelio, chi ti sta vicino ti vuole male, ascolta il mio consiglio"

Il giornalista Paolo Del Genio si è rivolto al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis attraverso i microfoni di Telecapri.

Il giornalista Paolo Del Genio si è rivolto al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis attraverso i microfoni di Telecapri: "La comunicazione è una delle cose da cambiare, stai a sentire da uno che la fa con gli appassionati di calcio da 40 anni, non puoi farla un giorno sì, un giorno no. Un mese sì, un mese no. Una partita sì, tre partite no. Quando si vince tweet? Quando si perde tweet! 'Chiedo scusa ai tifosi, promettiamo qualcosa per il futuro'. Tweet quando si vince e quando si perde, non solo quando si vince se no che comunicazione è!

Aurelio, quelli che ti stanno vicino ti vogliono male se non ti dicono questo, se non ti dicono che nelle cose tecniche di calcio non ci devi entrare perché non è materia tua. Ti dicono: 'Sì bravo presidente!', non ti dicono mai qualcosa di contrario. Io che ti sto dicendo qualcosa di contrario ti voglio più bene, perché ti considero un'ottima persona, rispetto a quelli che ti dicono sempre sì, che ti stanno aiutando a creare problemi a te stesso e al Napoli".