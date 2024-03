Del Genio: “Lindstrom ha ottime potenzialità, altro che bidone. Ricordate Koulibaly e Lobotka?”

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così nel corso de 'Il Napoli su Telecapri'

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così nel corso de 'Il Napoli su Telecapri': “Lindstrom ha ottime potenzialità, non è un bidone. L’anno prossimo il Napoli deve assolutamente dare un’altra chance a questo ragazzo. Sarà da considerare come un nuovo acquisto che un allenatore dovrà valutare e vedere. Questo non significa che Lindstrom esplode, però ricordate cosa si disse dei vari Koulibaly e Lobotka?”.