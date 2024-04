Di Napoli: “Sottovalutato l’addio di Spalletti, farei di tutto per prendere De Zerbi”

L'ex azzurro Arturo Di Napoli ha parlato ai microfoni di 'Marte Sport Live' su Radio Marte.

L'ex azzurro Arturo Di Napoli ha parlato ai microfoni di 'Marte Sport Live' su Radio Marte: “La stagione del Napoli? Si è dato poco peso alla scelta dell’allenatore che invece diventa leader e trascinatore. Gli azzurri hanno perso la guida di Spalletti che è stata decisiva per far rendere al meglio giocatori così forti.

La squadra è la stessa dell’anno scorso, ma non è riuscita ad essere protagonista. Ovviamente non mi aspettavo un Napoli così in difficoltà che non è mai riuscito a reagire nel corso di questo campionato. La motivazione nel calcio è fondamentale, ma l’Empoli non è forte come il Napoli. Mi auguro ci sia l’atteggiamento giusto per fare risultato al Castellani.

Il nuovo allenatore? Farei di tutto per prendere De Zerbi”.