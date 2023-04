El Kaddouri: “Sarebbe un peccato se il Napoli non arrivasse in finale di Champions”

L’ex centrocampista azzurro Omar El Kaddouri, ora in Grecia al Paok Salonicco, ha parlato del Napoli e dell’impegno in Champions contro il Milan durante 'Sportitaliamercato’.



"Il calcio a Napoli viene vissuto in modo molto caldo, un po' come qui in Grecia, si assomigliano tanto. Solo che se a Salonicco ci sono tre squadre, a Napoli ce n'è solo una. Non riesco ad immaginarmi come potrà essere la festa scudetto. Perché è inimmaginabile. Vorrei esserci, sarò sincero. Per gustarla, il popolo azzurro se lo merita. Questo dovrebbe essere l'anno buono, speriamo".

Il Napoli viaggia verso lo Scudetto. Come ti immagini la città in festa?

Cosa ricordi della tua esperienza lì?

"Non ho un ricordo in particolare, sono stati due anni e mezzo molto belli. Il primo è stato un po' più difficile. Nei successivi ho giocato di più, avevo già due anni di esperienza in A, al Torino. Mi sentivo più maturo, anche importante nello spogliatoio. Nelle partite in casa lo stadio era sempre pienissimo. Nell'ultima contro il Frosinone, in cui ci qualificammo per la Champions con il gol da record di Higuain, fu spettacolare".

Pensi che Spalletti possa sognare la Champions?

"Ci sono squadre con più esperienza lì ai quarti. Però con questo sorteggio, dico che sarebbe un peccato se non arrivasse in finale. E' un'occasione che non si presenta spesso, spero che la squadra di Spalletti sarà brava a sfruttarla. Non oso immaginare anche lì i tifosi del Napoli ad assistere la loro squadra in finale di Champions... sarebbe una cosa spettacolare, bellissima per la città intera".