Empoli, l'ad Corsi: "Per fare punti sarà necessario dare il 100%"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Partita troppo importante per l'Empoli che deve reagire dopo la sconfitta subita contro il Lecce nell'ultima giornata, adesso arriva il Napoli al Castellani per gli azzurri e prima della gara ai microfoni di DAZN ha parlato l'amministratore delegato del club toscano Rebecca Corsi. "Siamo consapevoli dell'importanza della gara, qualsiasi risultato uscisse fuori non finisce il campionato. Per fare punti sarà necessario dare tutto il 100%".

Sul calendario. "Dobbiamo concentrarci gara dopo gara, è palese quanto oggi tutti possono vincere con tutti".