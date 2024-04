Fava ricorda: "Stavo per andare al Napoli. Con ADL c'era De Sica che mi stava convincendo"

Dino Fava racconta a Fanpage di quando rifiutò Napoli. Ecco le sue parole

Dino Fava racconta a Fanpage di quando rifiutò Napoli. Ecco le sue parole: "Il Napoli era in C1, io stavo giocando e facendo benissimo con l’Udinese e nel frattempo Pierpaolo Marino divenne direttore sportivo del Napoli. Mi offrirono un ottimo contratto per ritornare a giocare in C1 ma non me la sentivo di scendere dalla A alla C1, anche se era il Napoli. Non volevo tornare in C dopo i tanti sacrifici fatti e quindi rifiutai solo per la categoria. Già in Serie B sarebbe stato diverso.

Quando ci incontrammo ricordo che non c’era nulla a Castelvolturno, andai in albergo e mi ritrovai in un tavolo con Pierpaolo Marino, De Laurentiis e Christian De Sica, che forse era lì per qualche film che avrebbe dovuto fare. Ci sedemmo, ricordo che anche De Sica fece parte della trattativa e mi stava quasi convincendo ad andare al Napoli. Poi capirono il mio discorso".