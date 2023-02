Ferri: "Spalletti ha una caratteristica particolare e un'arma in più rispetto agli altri"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di è intervenuto Michele Ferri, ex calciatore

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di è intervenuto Michele Ferri, ex calciatore: “Come può Ballardini sistemare la squadra per salvarla? Un po’ tutti sono sorpresi da questo andamento della Cremonese in Coppa Italia rispetto al campionato. In campionato ogni evento negativo viene subìto negativamente dai giocatori, mentre le partite di Coppa vengono affrontate con più leggerezza. Ballardini è l’uomo giusto, conoscendo l’allenatore. Lavora bene e sa trasmettere la giusta tranquillità ai giocatori partita dopo partita. Ovviamente affronteranno il Napoli con leggerezza e proveranno a fare il massimo ed è un bene perché le cose più difficili ai giocatori della Cremonese vengono più facili. Ballardini è stato capace di fare imprese ancor più difficili come quella con il Cagliari dove giocavo anche io tra l’altro. Il calcio è cambiato negli ultimi anni, Spalletti è bravo a sfruttare le caratteristiche di tutti i giocatori che ha a disposizione e riesce a far remare tutti dalla stessa parte.