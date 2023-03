Gollini, l'ex compagno: "E' un freddo, l'esordio contro l'Atalanta è la chiusura di un cerchio"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Francesco Benussi, ex portiere del Verona

© foto di Federico Gaetano

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Francesco Benussi, ex portiere del Verona quando c'era anche Gollini: "L'esordio di Gollini contro l'Atalanta è stata la chiusura di un cerchio per lui. A Bergamo aveva fatto cose importanti. Non credo abbia sofferto l'esordio a freddo col Napoli, lui è uno freddo e spavaldo. E' sceso con grande tranquillità ed è molto abile nel gioco coi piedi. Gollo è un portiere di valore, è arrivato a Napoli per farsi trovare pronto in momenti come questi. Ora ha avuto un buon inizio ed è entrato in un contesto vincente. Ha iniziato col piede giusto a Napoli, anche se davanti ha chi sta facendo meglio di lui. Non sarà facile conquistare punti persino in chiave Nazionale.