Il Roma, Scotto: "Kvara al Barça? Lui vuole restare a Napoli, ma ad una condizione"

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma e di Ottopagine, è intervenuto ai microfoni de La Domenica Azzurra in onda su OttoChannel: “L’arrivo a Napoli di Antonio Conte è possibile, i contatti ci sono già ad ottobre e anche a novembre quando fu esonerato Garcia. Non è un'ipotesi assurda, ricordiamoci che De Laurentiis ha portato Ancelotti quando sembrava impossibile.

Le condizioni sono simili, Conte accetterebbe un progetto interessante fondato sui giovani in una piazza calda e importante come Napoli. Secondo me dobbiamo uscire dalla facile equazione Conte uguale top player. L’ingaggio come non fu un problema per assumere Ancelotti non lo sarebbe per Conte, anche se non si arriverebbe a 10 milioni. Quello che potrebbe frenare Conte è l'ambiente condizionato da De Laurentiis e l'autonomia che gli servirebbe.

Inoltre il tecnico vorrebbe una squadra con delle idee precise e con giocatori adatti. In ogni caso De Laurentiis lo sta aspettando, Conte è la sua prima scelta. Diversamente non mi dispiacerebbe vedere a Napoli Italiano, sarebbe interessante capire cosa può fare con una squadra forte. Qualificarsi in Europa è una discriminante per i calciatori che devono arrivare; quindi, il Napoli deve fare di tutto per centrarla. A me, paradossalmente, attira più la Conference League perché si può vincere. Il Napoli potrebbe dichiarare, partecipandovi, questo obiettivo, la stagione da disastrosa sarebbe stimolante.

Il Barcellona su Kvaratskhelia? Decide il georgiano, che per ora non ha chiesto di partire. Aspetta questo contratto importante che gli è stato promesso, erediterà quasi lo stesso accordo che ha Osimhen, che dovrebbe andare al Psg. Vedremo quanto sarà importante l’offerta e quale sarà la richiesta del calciatore. Kvara nella sua testa ha l'idea di proseguire nel Napoli: da ragazzo intelligente e ben consigliato preferisce fare il protagonista in una squadra come il Napoli che fare da comprimario in una big d’Europa. Non dovrebbero esserci pericoli, al momento, e comunque De Laurentiis è pronto ad alzare non uno ma due-tre muri per trattenerlo”.