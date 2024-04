Rai, Gentili: "Al Napoli serve un tecnico con una precisa caratteristica"

Bruno Gentili, giornalista Rai, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Bruno Gentili, giornalista Rai, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il calcio italiano, a livello strategico, è il migliore al mondo. nessuno ha la nostra malizia a preparare la partita, mancano i campioni però e superiamo questa mancanza con lo studio maniacale degli avversari. In Italia non c’è la cultura del vivaio, non abbiamo i mecenati e i soldi di una volta. Oggi son tutti stranieri che vengano qui a fare business e puntano solo ai risultati. La Serie A non ha il valore attrattivo di un tempo, non ci sono giocatori di grande richiamo. Ce ne saranno al massimo una decina.

Soulè? Deve dimostrare di avere continuità, per me son troppi 40 mln. La Juve ha un rosso da 400 milioni e deve sicuramente incassare, ma a proposito di Soulè dico, siamo sicuri che il nuovo allenatore del Napoli lo vorrebbe? Il Napoli dovrebbe scegliere un allenatore che sappia isolarsi dagli umori della città come hanno fatto Sarri e Spalletti. Oggi si dice tanto di Conte e lui è uno che ha queste caratteristiche, ma è molto esigente col club e coi giocatori. Non lascia carta bianca al direttore sportivo, la squadra vuole comporla lui stesso. Manna? E’ uno che punterà sui giovani, mentre Conte è uno che costa”.