Il cibo in Italia? Giroud: "Cucina più indietro della francese ma è comunque buona"

GIOVANILI RINFORZO PER L'UNDER 17: DAL LEGIA VARSAVIA ARRIVA IL 2005 CECI Esterno di attacco dotato di un mancino educatissimo, per vestire la maglia azzurra ha rifiutato un contratto da Pro dal club di appartenenza. Esterno di attacco dotato di un mancino educatissimo, per vestire la maglia azzurra ha rifiutato un contratto da Pro dal club di appartenenza. LE ALTRE DI A SARRI RITROVA SUBITO IMMOBILE: PUÒ RECUPERARE PER LAZIO-INTER Arrivano novità sul possibile recupero di Ciro Immobile in vista della ripresa del campionato. Arrivano novità sul possibile recupero di Ciro Immobile in vista della ripresa del campionato.