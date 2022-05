Inter, Inzaghi: "Ci crediamo fino alla fine. Non c'è spazio per i rimpianti"

"L'ultima di campionato è aperta per lo scudetto così come per le coppe e la retrocessione".

Queste parole in conferenza stampa di Simone Inzaghi dopo il successo della sua Inter per 3-1 alla Unipol Domus contro il Cagliari nel penultimo turno di Serie A.

Lo scudetto è ancora nei vostri piani: quanto ci credete?

"Manca ancora una partita, la squadra ci crede. Sappiamo che è già successo, anche a me è già successo. Ci crediamo fino alla fine e la prepareremo nel migliore dei modi. Oggi abbiamo fatto una buonissima partita in due giorni dopo aver festeggiato un trofeo. Davanti avevamo un Cagliari che si giocava la salvezza e nulla era scontato, ma io ho una grande squadra. Il risultato del Milan? C'era già successo a Udine ma noi non l'abbiamo guardata e abbiamo pensato solo a noi e contro il Cagliari. L'ultima di campionato è aperta per lo scudetto così come per le coppe e la retrocessione".

Che Cagliari ha visto?

"L'ho visto bene in campo ma ha trovato una grandissima Inter, loro non hanno mai mollato e sono stati bravi a riaprirla. Hanno dato tutto sul campo, ma davanti c'era l'Inter che voleva tenere tutto aperto. I cambi? Amministrazione, ho fatto i cambi che pensavo. Barella? Aveva giocato tanto, ha fatto tanti chilometri in stagione. Ho scelto Gagliardini che sta bene".

Quanto rammarico c'è per Bologna?

"Alla fine i punti sono quelli che ti meriti. Ci sono tante gioie, due trofei portati a casa e non c'è spazio per i rimpianti".