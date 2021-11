L’ex arbitro Bergonzi: “Valeri ha gestito benissimo la gara. Rigore per l'Inter è sacrosanto”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Mauro Bergonzi, ex arbitro ed opinionista Mediaset. “Fino ad oggi è stata la migliore giornata di campionato per gli arbitri. In Lazio-Juve ci sono stati due rigori sacrosanti, ma non mi è piaciuto Di Bello sul primo che, nonostante fosse posizionato bene, non ha visto il fallo perché guardava al centro dell’area di rigore, quindi è dovuto intervenire il Var. Sul secondo rigore è stato bravissimo, non è facile stare dietro alla velocità di Chiesa ma l’arbitro ci è riuscito e gli vanno fatti i complimenti. Le critiche di Sarri sono stucchevoli: dichiarazioni fuori luogo su decisioni arbitrali assolutamente giuste.

Però c’è bisogno che gli arbitri siano perfetti: se Di Bello avesse fischiato subito il primo rigore, senza intervento del Var, il mister non avrebbe avuto alcun alibi. In Inter-Napoli, Valeri non avrebbe potuto vedere il tocco di mano di Koulibaly per come era posizionato, quindi è stato perfetto l’intervento di Aureliano dalla sala Var. Trenta falli totali, ma l’arbitro l’ha gestita benissimo. Questa giornata è positiva anche perché ho visto che gli arbitri spiegavano le proprie motivazioni ai calciatori, anche con ampi gesti: quando c’è chiarezza e trasparenza non c’è spazio per le polemiche”.