L'ex Trotta: "Chi non vuole restare può andare, ma non lascerei mai partire Kvara"

A '1 Football Club' su 1 Station Radio, è intervenuto Ivano Trotta, allenatore ed ex calciatore del Napoli.





Qualificazione meritata o soltanto fortuna per la Juve? “Una Juventus sicuramente fortunata, ma vanno anche riconosciuti i meriti di chi riesce ad arrivare in finale. Non era una gara facile, la Lazio era una squadra in forma”

La gestione di determinati giocatori, da parte di Allegri, può dirsi motivo di discussione? “Sono uno di quelli che pensa che Allegri stia facendo molto meno di quello che avrebbe potuto. Nonostante quel che si dice, la rosa dei bianconeri resta fortemente competitiva. Guardiamo al Bologna che, con giocatori sconosciuti ai più, riesce a proporre un calcio spettacolare. Anche quest’anno, Allegri sta dimostrando di non essere all’altezza di guidare la Juve, o per competenza o per stimoli”

Una vittoria contro la Roma riaprirebbe la corsa Champions per il Napoli? “Al Napoli, nonostante il campionato deludente, sembra che ripassi sempre il treno ma non voglia mai salire. Ad oggi, dunque, battere la Roma sarebbe certamente importante, ma non so se possa bastare per il sogno Champions. Naturalmente, giocare contro i giallorossi oggi, dopo la sconfitta contro il Bologna, è sicuramente meglio”

Qual è l’uomo giusto per la panchina del Napoli? “L’uomo giusto sarà colui che avrà carta bianca per poter operare in massima serenità. Inoltre, ad un anno dallo scudetto, alla squadra serve resettare a livello psicologico. Ripartire con giocatori che abbiano voglia di rimanere in azzurro”.

Il giocatore che lascerebbe partire e quello che non lascerebbe mai partire? “Il giocatore che non lascerei mai partire è Kvara, sicuramente. È un calciatore che ha dimostrato cose incredibili, lo scorso anno, ma quest’anno ha risentito delle difficoltà della squadra. Quello che lascerei partire, come ho detto, è quel giocatore che non ha voglia di rimanere a Napoli”