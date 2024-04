La lista di Sosa: "Il mio preferito è Italiano, poi Pioli. Conte e Gasperini troppo diversi"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, l'ex attaccante azzurro Pampa Sosa ha parlato dei rumors sul nuovo allenatore:

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, l'ex attaccante azzurro Pampa Sosa ha parlato dei rumors sul nuovo allenatore: "Se sono vere le notizie di questi giorni con queste opzioni Conte, Pioli, Italiano allora il Napoli sbaglia la strada, sono allenatori che vanno in direzioni opposte, metodologie totalmente diverse. Mi auguro il Napoli abbia idee diverse, ma se il Napoli pensa a questi nomi Conte e Italiano ad esempio, poi Gasperini e Allegri, ma hanno tutti metodologie diverse, comunicazione e gioco diverse. Già quest'anno i tre erano tutti diversi tra loro.

Io spero ad esempio che il Napoli non pensi ad Allegri, che pure qualcuno nomina. Sono strade diverse. Io se devo fare una lista metto al primo posto Vincenzo Italiano, metto Pioli, anche Palladino, poi gli altri come Conte e Gasperini perché vorrei il Napoli continuasse con la sua metodologia con i 3 allenatori, con Kvara, ma anche a centrocampo pure se dovessero fare un 3-4-3 dove metti Lobotka? Gli esterni dove sono? Devi poi spendere tanto per centrali di quel tipo. La mia lista è Italiano, Pioli, Palladino, poi con metodologie diverse metto Conte e Gasperini. Non sono contro Conte, ma faccio un discorso di lavoro. Poi non si gioca con la passione dei tifosi: dicevano avesse già firmato. Poi se non viene Conte...".