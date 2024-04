Marolda: "Ho sempre difeso Meret, ma intorno a lui creato un problema. Nuovo 9? C'è un rischio"

Il giornalista Ciccio Marolda, intervenuto a ‘Giochiamo D’Anticipo’ su Televomero, ha parlato di mercato e dei temi legati al momento del Napoli.

Il giornalista Ciccio Marolda, intervenuto a ‘Giochiamo D’Anticipo’ su Televomero, ha parlato di mercato e dei temi legati al momento del Napoli: "Il destino riguardante la panchina azzurra si deciderà molto probabilmente con l’esito di Roma-Milan di Europa League, la cosa positiva sarebbe che il Napoli potrebbe non aspettare più e affrettare i tempi della scelta.

Questione centravanti? Il club corre un rischio, quello di spendere tanti soldi per dei giocatori non in grado di fare realmente la differenza. Cambio portiere? Io ho sempre difeso Meret, ma credo che intorno a lui si sia creato un problema di carattere ambientale. A questo ragazzo non viene perdonato nessun errore.

Acquisti sul mercato? Il Napoli ha preso tanti gol in questa stagione perché ha giocato senza i due centrali di difesa, si deve intervenire in quel reparto.

Dove può arrivare il Napoli? Dopo questo campionato, l’Europa League sarebbe un miracolo, In questa stagione faccio davvero fatica a parlare di 6/7 giocatori azzurri. Ci sono state tante occasioni offerte dal calendario per avvicinare la Champions, ma sono state puntualmente gettate al vento”.