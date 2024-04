Rambaudi: “Hanno sbagliato tutti quest’anno. Nuovo allenatore? Punterei su questi due”

L'ex calciatore Roberto Rambaudi, nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero, ha parlato della sconfitta del Napoli contro l’Empoli e del futuro del club azzurro

L'ex calciatore Roberto Rambaudi, nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero, ha parlato della sconfitta del Napoli contro l’Empoli e del futuro del club azzurro: “Empoli-Napoli? Penso che vincere sia difficile, riconfermarsi lo è ancora di più. Il vero problema di questa stagione è l’aver cercato fin dall’inizio un colpevole, piuttosto che una soluzione. Questa squadra, come Spalletti aveva capito fin dal quarto di finale di Champions League con il Milan, ha dato il massimo ed è composta da buoni ma non grandi giocatori.

Quest’anno tutti i calciatori hanno pensato più con l’io che con il noi, perché non c’erano dei paletti posti in modo chiaro dalla società e delle idee forti. Bisognava capire dove e come migliorare questo gruppo, cercando di capire quali fossero i punti deficitari. Non si può passare da essere dei top ad essere elementi normali, tutti hanno sbagliato. Andava fatta un’analisi precisa e si dovevano trasmettere dei concetti a questa squadra tramite elementi abituati a vivere certe esperienze.

Allenatore ideale per il Napoli? Secondo me Gasperini, un tecnico che in Italia ha rivoluzionato il calcio e che ha avuto anche gli attributi per mettere calciatori giovani in campo. In alternativa non andrei su Conte ma su Pioli: per come incide subito sulla squadra, è Pioli. Lui sa dare un’idea tattica ed è credibile all’interno di uno spogliatoio, alla Lazio, all’Inter e al Milan ha fatto subito bene”.