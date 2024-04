Rampulla su Conte: "Dopo un anno di pausa è pronto, ha tanto da dare"

"Mi auguro che Antonio possa ricominciare con lo stesso entusiasmo".

Michelangelo Rampulla, ex portiere della Juventus, intervenuto a Tv Play, ha difeso in qualche modo Massimiliano Allegri, sempre criticato per non entusiasmare i tifosi: "La cosa fondamentale era arrivare in finale. Va dato merito per il traguardo, perché raggiungere una finale è sempre difficile. Per esprimere un gioco più convincente ci sarà tempo".

I tifosi si lamentano per il gioco.

"Alla Juve quando non si vince si deve trovare qualcuno a cui addossare le colpe e in questo caso è l’allenatore. Io ho sempre pensato che sono i giocatori a fare quasi tutto. In campo ci vai tu e dai tutto. Non è tutta una questione tattica. Devi sviluppare tu l’idea del mister. Non vorrei che la Juve cerchi un allenatore che faccia il bel gioco e dopo un anno lo cambi di nuovo. Conta una sola cosa: vincere. Il bel gioco è una fuffa, se hai i giocatori forti fai il bel gioco".

Su quale panchina siederà Conte la prossima stagione?

"Mi auguro che Antonio possa ricominciare con lo stesso entusiasmo e dopo un anno di pausa penso sia pronto. Ha tanto da dare in panchina".

Perin portiere di coppa. Quanto è difficile fare il secondo?

"Quando giochi meno serve pazienza e passione per questo sport, che ti fa stare concentrando anche quando è molto più difficile perchè ti manca la continuità. Per me era più semplice perchè sono arrivato alla Juve dopo 12 anni di professionismo dove avevo giocato ovunque, ero temprato. Perin è un ragazzo che ha tanta esperienza e quindi si sa gestire ottimamente".