Spalletti cauto sul +13: "Perché le altre non possono fare ciò che abbiamo fatto noi?"

A +13 è difficile non pensare all'orizzonte entusiasmante: è la più bella opera d'arte di Spalletti? Alla vigilia della sfida contro lo Spezia il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, in conferenza stampa ha risposto anche a questa domanda: "Se ci voltiamo insieme, vediamo tante cose che non si sono realizzate. Si diceva all'inizio che non potevamo fare questo percorso, c'erano dubbi. Poi è stato segnato da eventi e risultati totalmente diversi. Ora pensiamo allo stesso modo che gli altri non possano fare questo percorso che noi abbiamo fatto, è la stessa cosa! Perché una di quelle 6 squadre non può fare ciò che abbiamo fatto noi? A noi ci resta l'obbligo di fare risultati, in modo da non farli venire vicini per crearci difficoltà. Serve la consapevolezza che i fatti, i risultati, sono capaci di scrivere la storia.