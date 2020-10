Tamponi SSCN, Prof. Portella: “Seguito correttamente il protocollo, ma opterei per uno stop delle competizioni”

Nel corso di 'Si gonfia la rete' su Radio Marte è intervenuto Giuseppe Portella, professore di patologia clinica alla Federico II e membro dello staff che segue i tamponi del Napoli: "Tamponi? Il protocollo prevede che lo facciano 2-3 volte alla settimana, poi prima delle gare ne viene fatto un altro. Ho smesso di contare da un paio di mesi e in quel momento ne avevamo fatti circa 4000. I calciatori si stanno sottoponendo a uno sforzo notevole. Io credo che il protocollo sia stato seguito correttamente dal Napoli e i fatti gli stanno dando ragione, in una situazione del genere è quasi impossibile non avere infetti. Chiaramente dopo Napoli-Genoa il rischio aumentava così come dopo ogni incontro. Però è difficile dire che Zielinski si sia effettivamente infettato nella partita contro il Genoa. Diciamo che la temporalità ci fa sospettare qualcosa del genere.

Giocare Napoli-AZ Alkmaar? Io opterei per uno stop delle competizioni, come si è fatto per gli altri sport e per il calcio dilettantistici. Io non lo dico per antipatia, parlo da professionista. Naturalmente questa è la visione di un tecnico, poi ci sono anche motivazioni economiche e anche emotive. Bloccare il calcio significherebbe poi dare un contraccolpo psicologico alla popolazione”.