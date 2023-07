Valentina De Laurentiis: "Nostre maglie resteranno nella storia: Vesuvio per simboleggiare nuova era"

"La seconda maglia rende onore alla nostra città".

Nel giorno della presentazione della nuova maglia ufficiale, Valentina De Laurentiis,Style Designer della SSC Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale del club azzurro: "In questi due anni è stato per me un privilegio poter lavorare con il gruppo Armani, soprattutto perché le nostre maglie ora resteranno nella storia. La prima maglia ha come protagonista lo scudetto, colletto e fondo manica tricolore per enfatizzare la nostra storica vittoria. Il colore dominante rimane e rimarrà sempre l’azzurro. La seconda maglia rende onore alla nostra città, lo scudetto sorge dal Vesuvio per simboleggiare una nuova era”.